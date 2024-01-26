鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.67億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.56億美元。

24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅10.7%；RLC(RLC)24小時漲幅6.39%；Sui(SUI)24小時漲幅5.38%。

24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅16.5%；Multichain(MULTI)24小時跌幅8.78%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅8.97%。

近一週漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅27.5%；ORDI(ORDI)近一週漲幅25.2%；Radworks(RAD)近一週漲幅20.6%。