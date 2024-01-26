鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.33億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達10.7%
鉅亨網新聞中心 2024-01-26 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格40,197.99美元，24小時漲跌幅+0.24%；以太幣(ETH)現報價格2,213.95美元，24小時漲跌幅-0.57%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.67億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.56億美元。
24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅10.7%；RLC(RLC)24小時漲幅6.39%；Sui(SUI)24小時漲幅5.38%。
24小時跌幅：UMA(UMA)24小時跌幅16.5%；Multichain(MULTI)24小時跌幅8.78%；卡特西幣(CTSI)24小時跌幅8.97%。
近一週漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅27.5%；ORDI(ORDI)近一週漲幅25.2%；Radworks(RAD)近一週漲幅20.6%。
近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅42.8%；Multichain(MULTI)近一週跌幅41.8%；卡特西幣(CTSI)近一週跌幅22.5%。
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