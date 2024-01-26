鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-01-26 11:16

距離春節越來越近，中國江蘇華晟生物發電公司總經理徐榮超接到的催款電話一個接著一個，響個不停。

據《第一財經》報導，徐榮超經營著江蘇省鎮江市內規模最大的農林生物質熱電聯產企業。然而，企業所有的生物質電廠已經停產一個多月了。

消息一出，供應商慌了。今年 1 月起，多家供應商代表圍堵在廠區總經理室門前，追討原料貨款。

「我們不是準備『跑路』，而是賬上實在拿不出錢了。這幾年，國家補貼沒有撥付到位，我們是發 1 度（電）虧 1 度。最近又傳出補貼要核減的消息，找貸款也不靈了。」徐榮超說，目前公司的資金缺口約人民幣（下同）兩、三千萬元，如果公司不填上，很難再啟動。

與江蘇華晟面臨相似困境的企業，不在少數。

去年 12 月，全國 54 家農林生物質熱電聯產企業的代表聯名求助，向國家有關部門和企業單位反映資金短缺困境。54 家企業累計欠補時間達四年，金額約 144 億元。

中國產業發展促進會生物質能產業分會產研部一位負責人表示，所謂農林生物質電廠，是指利用秸稈、木材等農林廢棄物為燃料的發電廠，其中部分電廠同時具備為居民集中供暖、為企業供應熱蒸汽等業務。

農林生物質電廠屬於再生能源發電的一環，解決了農林廢棄物隨地燃燒的問題。經過十餘年的發展，目前中國這類企業的數量超過 500 家。

「風電光電等新能源電站和農林生物質電廠，最大的差異在於：前者往往是一次性投資額大，後續只要花費少量的金額去運營維護，但是後者卻需要不斷地花錢買燃料。一旦現金流斷裂，沒有資金購入原料，企業往往只能停工停產，下游的居民和企業也不可避免地會受到影響。」上述產研部負責人說。

一些行業資深人士認為，長期補貼不到位引起的資金緊缺，是影響企業經營和盈利的關鍵。長期擔任北方某大型生物質熱電聯產企業高層的胡女士指出，自己所在的企業在 2021 年以後，年發電量由約 2 億度銳減到約 1 億度，全年利用小時數從 7,000 多個小時腰斬，停機時長幾乎佔了一半。

「機組是停了，但是人工成本、設備折舊、財務費用成本還在，企業的產能上不去，影響的是收入驟降、企業虧損。歸根結底是因為沒有資金買足夠的燃料，能貸的都頂格貸了，財務成本過高。」胡女士說。