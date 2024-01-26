鉅亨網新聞中心 2024-01-26 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.01億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.2億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.12億美元。

24小時漲幅：RLC(RLC)24小時漲幅8.12%；Multichain(MULTI)24小時漲幅7.22%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅6.83%。

24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅38.3%；MIOTA(IOTA)24小時跌幅13.5%；Wing Token(WING)24小時跌幅13.9%。

近一週漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅27.5%；ORDI(ORDI)近一週漲幅25.2%；Radworks(RAD)近一週漲幅20.6%。