外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-01-26 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
長榮航 (2618-TW)、台新金 (2887-TW)、華航 (2610-TW)、宏碁 (2353-TW)、中鋼 (2002-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
台新金 (2887-TW)、第一金 (2892-TW)、宏碁 (2353-TW)、玉山金 (2884-TW)、陽明 (2609-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
陽明 (2609-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、緯創 (3231-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、第一金 (2892-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
緯創 (3231-TW)、友達 (2409-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦上証正2 (00633L-TW)
5. 外資當日 (25) 賣超的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、緯創 (3231-TW)、華邦電 (2344-TW)、陽明 (2609-TW)、中鋼 (2002-TW)
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