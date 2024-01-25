盤中速報 - 費城半導體大漲1.06%，報4530.86點
鉅亨網新聞中心 2024-01-25 23:00
截至台北時間25日10:45，費城半導體上漲47.53點（或1.06%），暫報4530.86點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.16%
- 近 1 月：+8.48%
- 近 3 月：+34.07%
- 近 6 月：+21.42%
- 今年以來：+7.37%
焦點個股
費城半導體成分股以科林研發(LRCX-US)領漲。科林研發(LRCX-US)上漲4.46%；艾司摩爾(ASML-US)上漲2.74%；科磊(KLAC-US)上漲2.68%；超微半導體(AMD-US)上漲2.38%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲2.07%。
部分成分股表現相對疲軟，Wolfspeed Inc(WOLF-US)下跌6.07%；ON Semiconductor Corp.(ON-US)下跌2.28%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.86%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.72%；Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌0.28%。
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