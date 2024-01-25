鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.65億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達25.1%
鉅亨網新聞中心 2024-01-25 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格40,108.05美元，24小時漲跌幅+0.02%；以太幣(ETH)現報價格2,227.28美元，24小時漲跌幅-0.75%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.65億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.85億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.89億美元。
24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅25.1%；UMA(UMA)24小時漲幅17%；卡特西幣(CTSI)24小時漲幅9.77%。
24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅27.4%；Prometeus(PROM)24小時跌幅39.7%；MIOTA(IOTA)24小時跌幅17.7%。
近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅25%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅24.5%；ORDI(ORDI)近一週漲幅22%。
近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅102%；Multichain(MULTI)近一週跌幅54.5%；RLC(RLC)近一週跌幅47%。
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