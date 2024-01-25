鉅亨網新聞中心 2024-01-25 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.65億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.85億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.89億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅25.1%；UMA(UMA)24小時漲幅17%；卡特西幣(CTSI)24小時漲幅9.77%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅27.4%；Prometeus(PROM)24小時跌幅39.7%；MIOTA(IOTA)24小時跌幅17.7%。

近一週漲幅：Xai(XAI)近一週漲幅25%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅24.5%；ORDI(ORDI)近一週漲幅22%。