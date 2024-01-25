盤中速報 - Ethereum Name Service大漲10.42%，報17.91美元
鉅亨網新聞中心 2024-01-25 16:05
Ethereum Name Service(ENS)在過去 24 小時內漲幅超過10.42%，最新價格17.91美元，總成交量達0.43億美元，總市值5.45億美元，目前市值排名第 64 名。
近 1 日最高價：18.79美元，近 1 日最低價：16.1美元，流通供給量：30,687,502。
“ENS”，全稱Ethereum Name Service，是基於乙太坊的分散式功能變數名稱服務，允許任何人通過競價流程方便的註冊一個以.eth結尾的功能變數名稱。它提供了一種安全且去中心化的方式，將簡單的人類可讀功能變數名稱解析為鏈上及鏈下的地址資源。ENS於2017年初在乙太坊基金會成立。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.92%
- 近 1 月：+85.51%
- 近 3 月：+135.19%
- 近 6 月：+97.39%
- 今年以來：+78.24%
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