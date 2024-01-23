鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-2.57元，預估目標價為21元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.54元下修至-2.57元，其中最高估值-2.3元，最低估值-2.79元，預估目標價為21元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|-2.3(-2.3)
|0.85
|1.88
|最低值
|-2.79(-2.79)
|-1.76
|0.11
|平均值
|-2.51(-2.5)
|-0.22
|1.03
|中位數
|-2.57(-2.54)
|-0.07
|1.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|253,197,320
|272,090,000
|287,620,000
|最低值
|245,153,000
|246,026,000
|267,058,000
|平均值
|247,869,360
|262,573,520
|277,122,260
|中位數
|247,568,000
|262,623,040
|276,905,520
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.39
|6.44
|0.36
|-2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
|268,791,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
最新相關新聞
- 〈台股盤後〉高檔震盪再漲59點 重電、綠能、面板族群成撐盤要角
- 盤中速報 - 友達(2409)大漲7.08%，報19.65元
- 盤中速報 - 光 電 業類股表現強勁，漲幅2.16%，總成交額56.70億
- 外資近5日賣超個股
- 外資近3日賣超個股
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。