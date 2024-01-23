鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至-2.57元，預估目標價為21元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對友達(2409-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-2.54元下修至-2.57元，其中最高估值-2.3元，最低估值-2.79元，預估目標價為21元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 -2.3(-2.3) 0.85 1.88
最低值 -2.79(-2.79) -1.76 0.11
平均值 -2.51(-2.5) -0.22 1.03
中位數 -2.57(-2.54) -0.07 1.07

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 253,197,320 272,090,000 287,620,000
最低值 245,153,000 246,026,000 267,058,000
平均值 247,869,360 262,573,520 277,122,260
中位數 247,568,000 262,623,040 276,905,520

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS -2.39 6.44 0.36 -2
營業收入
(單位：新台幣千元)		 246,792,674 370,685,141 270,955,381 268,791,694

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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