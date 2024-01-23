鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.23億美元，Bluzelle(BLZ)24小時漲幅達13.1%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格39,912.39美元，24小時漲跌幅-3.37%；以太幣(ETH)現報價格2,333美元，24小時漲跌幅-4.31%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.55億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.3億美元。

24小時漲幅：Bluzelle(BLZ)24小時漲幅13.1%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅9.63%；Yield Guild Games(YGG)24小時漲幅8.51%。

24小時跌幅：Ethernity Chain(ERN)24小時跌幅9.26%；Maverick Protocol(MAV)24小時跌幅13.8%；FTT(FTT)24小時跌幅7.19%。

近一週漲幅：Auction(AUCTION)近一週漲幅28.9%；NFPrompt Token(NFP)近一週漲幅27.4%；Xai(XAI)近一週漲幅26.6%。

近一週跌幅：UMA(UMA)近一週跌幅175%；RLC(RLC)近一週跌幅41.6%；API3(API3)近一週跌幅37.7%。