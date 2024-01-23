中國新疆凌晨7.0強震！震源深度僅13公里

美國地質調查所（USGS）指出，中國新疆阿克蘇地區烏什縣周二（23 日）凌晨發生規模 7.0 強震，深度僅 13 公里，可能會造成重大損失，且災損範圍廣泛。

美國地質調查所說，這起強震的震央位於新疆阿克蘇市以西約 140 公里處，震源深度只有 13 公里。強震不久後，當地又發生多起餘震，規模分別為 5.5、5.1、5.0。

這起大地震，是 2014 年雲南強震以來中國最大的地震，當時雲南地震導致逾 600 人喪命。

《財聯社》則報導，據中國地震台網正式測定，周二凌晨 2 時 9 分，新疆阿克蘇地區烏什縣發生 7.1 級地震，震源深度 22 公里，震央位於北緯 41.26 度，東經 78.63 度。

中國網友說，烏魯木齊、庫爾勒、喀什、伊寧等地震感強烈。新疆強震的消息已經登上微博熱搜第一。

據搜狐影音新聞官方微博賬號「搜狐千里眼」報導，烏什縣發生大地震，入住酒店的姜先生說，外面氣溫零下 8、9 度，自己就穿了條內褲，待了 1 個半小時才上去，只要人平安就好。



周二清晨 6 時，距離震央 26 公里的克孜勒蘇柯爾克孜自治州阿合奇縣庫蘭薩日克鄉有 3 人受傷，傷患已被送往醫院救治。烏什縣暫未接到人員傷亡通報。

目前自治區已啟動地震應急二級響應，應急、地震、交通等部門人員趕赴現場，指導抗震救災工作。

另據《法新社》報導，比鄰新疆的吉爾吉斯也受強震影響，吉國首都比許凱克（Bishkek）的建築搖晃，傢俱位移，民眾紛紛逃出家門，到街上避難。