鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至17.67元，預估目標價為159元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對長榮(2603-TW)做出2023年EPS預估：中位數由17.23元上修至17.67元，其中最高估值19.31元，最低估值15.73元，預估目標價為159元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|19.31(19.31)
|19.52
|13.61
|最低值
|15.73(15.3)
|6.45
|3.69
|平均值
|17.38(17.12)
|11.57
|9.15
|中位數
|17.67(17.23)
|11.14
|9.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|277,051,950
|295,856,000
|308,061,000
|最低值
|268,072,000
|242,950,030
|265,162,000
|平均值
|273,712,560
|268,056,170
|279,213,000
|中位數
|275,631,000
|268,522,000
|271,814,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|87.07
|45.57
|5.06
|0.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|627,283,761
|489,406,832
|207,077,912
|190,589,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。