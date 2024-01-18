「生不如死」！中國去年新生兒人數 寫下1949年以來最少

中國國務院新聞辦公室周三（17 日）舉行記者會介紹 2023 年國民經濟運行情況，數據顯示總人口連續第二年負成長，且中國面臨「生不如死」的問題，新生兒人數為 1949 年以來最少。

國務院新聞辦公室發布的數據主要包括以下幾點：



2023 年年末全國人口（包括 31 個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在 31 個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14 億 967 萬人，較 2022 年末減少 208 萬人，連續第二年負成長。

全年新生兒人數為 902 萬，人數為中共 1949 年建政以來最少，人口出生率為 6.39‰；死亡人口 1,110 萬人，人口死亡率為 7.87‰；人口自然增長率為負 1.48‰。數據顯示中國面臨「生不如死」的問題，即出生人數比死亡人數少。

從性別構成看，男性人口 7 億 2,032 萬人，女性人口 6 億 8,935 萬人，總人口性別比為 104.49（以女性為 100）。

從年齡構成看，16 至 59 歲勞動年齡人口為 8 億 6,481 萬人，占全國人口 61.3%，60 歲及以上人口 2 億 9,697 萬人，占 21.1%，65 歲及以上人口 2 億 1,676 萬人，占 15.4%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口為 9 億 3,267 萬人，較 2022 年末增加 1,196 萬人；鄉村常住人口為 4 億 7,700 萬人，減少 1,404 萬人；城鎮人口佔全國人口的比重（城鎮化率）為 66.16%，比上年末提高 0.94 個百分點。