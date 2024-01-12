鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過40.28億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達6.86%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格46,238.99美元，24小時漲跌幅-0.77%；以太幣(ETH)現報價格2,599.28美元，24小時漲跌幅+0.97%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達40.28億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達20.8億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.78億美元。

24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅6.86%；Ark(ARK)24小時漲幅7.8%；Lido DAO(LDO)24小時漲幅7.01%。

24小時跌幅：Ethereum Name Service(ENS)24小時跌幅26.6%；Sui(SUI)24小時跌幅22.9%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅14.8%。

近一週漲幅：權力代幣(POWR)近一週漲幅45.8%；Stratis(STRAX)近一週漲幅18.7%；Tellor Tributes(TRB)近一週漲幅17.2%。

近一週跌幅：Bonk(BONK)近一週跌幅44.7%；以太幣經典(ETC)近一週跌幅31.1%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅23.9%。