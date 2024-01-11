鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估上修至-0.21元，預估目標價為17.3元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.25元上修至-0.21元，其中最高估值0.85元，最低估值-1.91元，預估目標價為17.3元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|0.85(0.85)
|1.63
|最低值
|-1.91(-1.91)
|0.11
|平均值
|-0.25(-0.27)
|0.96
|中位數
|-0.21(-0.25)
|1.06
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|282,217,000
|286,566,000
|最低值
|246,026,000
|267,058,000
|平均值
|264,060,560
|276,858,760
|中位數
|262,993,080
|276,905,520
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.39
|6.44
|0.36
|-2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|246,792,674
|370,685,141
|270,955,381
|268,791,694
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。