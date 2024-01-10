「投資豐向球2024展望年會」豐盛課程引領投資人「贏接新趨勢」

全球總經深入剖析、潛力產業精闢呈現，永豐金證券年度盛事大受好評！

回顧 2023 年，全球政治經濟局勢詭譎多變。烏俄戰爭導致原物料價格上漲，造成歐洲通膨問題，而美國大量印鈔也同樣導致通膨問題。為了解決通膨，Fed 展開升息，美債殖利率同步上升，全球展開升息循環。2024 年全球景氣又將如何？全球動態都將持續影響你我的生活甚至是投資步調。對於投資人而言，面對這複雜的金融變化，該怎麼進行佈局、提前卡位獲利？又該如何為自己接下來的投資配置做好精準設定，才能應對瞬息萬變的 2024 年？

為此，永豐金證券於 2023 年 12 月 17 日特別舉辦「投資豐向球 2024 展望年會」，並邀請產業研究、總體經濟、小資理財、技術分析等不同領域名師，與現場投資好友及線上民眾分享獨到的 2024 理財新思維，現場不但有豐富精采的課程與和問答互動，還有好運滿點的抽獎環節，輕鬆氛圍中引領著線上線下的與會嘉賓，快速吸收與融會貫通全方位理財新知。值得一提的是，活動特別邀請群益投信基金經理人謝明志與統一投信基金經理人郭智偉，以市場第一線的角度，不藏私分享投資獲利的高效心法。透過全程 8 小時的精彩內容，永豐金證券務求能讓與會者們，在 2024 年走出更踏實的致富步伐，共同「贏接 2024 獲利新趨勢」。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德。(圖: 業者提供)

「2024 台灣與全球經濟展望」－孫明德

對於即將展開的 2024 年，投資人其實要面對更複雜的財經環境，對於這樣的情境，台灣經濟研究院景氣預測中心主任 孫明德提到，這兩年受到升息降息的利率影響，股債市變化很大，經濟也陷入了長新冠效應：「許多訂單都是在疫情期間就下好下滿，真的過了疫情，反而需求不振。」這就會導致景氣下行，所以 2024 年各國政府可能會在下半年思考降息，而東南亞跟南亞將會是接下來經濟表現變好的區域，值得多注意。

另一方面，2024 年有美國總統大選，外交政策與盟友合作的變化因素，也會對投資環境造成很大的影響。同時，高利率會導致金融波動變大，甚至引發金融衰退；以及中國綠色補貼政策所造成的全球貿易戰，都將可能在 2024 年牽動全球政經局勢。

目前的升息衝擊方面，美國人儲蓄已經耗盡，借款也激增，統計上，美國家庭債務已創歷史新高，消費無法維持的情況下，經濟展望也會大受影響。據觀察，升息緊縮效果似乎還未完全顯現，可能會延宕到後兩年；中國房地產的衰退對民眾有相當大的影響，也可能造成經濟上的衝擊，但中國電動車的銷售與出口卻是持續增長，新的產業轉型不容小覷。

再者，歐洲對民眾補貼能源所耗費的經費，將可能引發歐債危機。並且，歐盟會採取電動車保護政策，屬於產業面的變因。對於國際注目的日元升息議題，孫明德認為，預期 2024 年日元頂多只有 1% 的升息幅度，且德國將在 2024 年取代日本成為世界第三大經濟體；預期印度也將在 2026 年超越日本；台灣的經濟展望上，由於產業終端庫存的減少，去庫存化這項有利因素將可造福包含紡織、石化、電腦、半導體… 等幾個產業。

知名節目主持人蔡尚樺。(圖: 業者提供)

「存股新方向！高利率時代打造黃金配置」－蔡尚樺

展望年會中，知名節目主持人蔡尚樺也大方分享自己的理財故事，她提到自己曾是月光族，在進入職場後發現其實主播是低薪的工作，開始思考開源以及投資的策略，卻曾聽信銀行理專換匯建議而吃了不少虧，以及聽信明牌股而慘賠。因此，對於投資新鮮人，她認為必須讓自己更深入了解實際市場操作邏輯，並善用股息來投入高風險高報酬的商品，這樣做好資產配置與風險分散，投資理財才可以更放心。更重要的是必須要持續留在投資市場裡，才會有參與感，藉以累積更多的理財經驗。

另外她也會調整自己的買股方式，例如還沒到目標價之前、股息繼續回買，或是買綠不買紅，以及分三批逐步摸底的對應方式。放眼 2024 年，她觀察到上市公司成長預估 17%，2024 年 GDP 預測公共工程的成長約在 9%，可以注意的產業包含電腦周邊和零組件領域，而 AI 及網通亦將會是主流。綜觀而言，價值成長股的選股心法，就是不輕信消息面並多蒐集資料查證，同類型公司股就找每股獲利能力高且股本低的，目前自己持有的股債比為 4 比 6，包含統一投信 00931B 美債 ETF，或是群益投信 00919 高股息 ETF 都是她的存股名單，「存股不能佛系，要加倍努力」，蔡尚樺強調。

私募基金操盤人產業隊長張捷。(圖: 業者提供)

「2024 潛力新飆股出列！」－張捷

對於 2024 年的產業趨勢，私募基金操盤人也是大家熟知的產業隊長 張捷同樣有備而來，他提到，如果在錯的路上奔跑，跑再快也沒用，唯有正確的認識產業，才能判斷出投資的合理賽道。對於 2024 年，AI 人工智慧、電動車甚至 ESG 概念都是長線焦點，尤其電動車銷量跟滲透率都大幅提升，更是不能忽視的投資熱區。但電動車 2023 年沒有特別表現的原因，主要是特斯拉價格下殺，連帶影響到產業毛利率，所以買相關類股建議是購買剛打入特斯拉供應鏈的公司。至於台灣股民很重視的半導體產業屬於景氣循環股，還需要一小段去庫存化的階段，等 2023 年第四季庫存回補後，才會有穩定業績與好的財測目標。

另一方面，手機產業的產品消費是遞延而不是消失，2024 年大概會有 4% 到 6% 的消費成長，需求約在 12 億支，智慧型手機也可望升級成 AI 手機，也就是可以深度學習並且加入邊緣運算功能的手機型態，更能直效且主動的協助用戶完成生活大小事。因此，手機需求的回溫，將更有籌碼、也正在實現中。

另外值得一提的是紡織產業，成衣製鞋已見到底部，清庫存告一段落，2024 年緊接著有巴黎奧運，需求預計將大回升，知名公司如聚陽 2023 年第四季預期產能利用率滿載，訂單能看到 2024 年 4 月~ 5 月。另一個少見的題材是水資源，可以注意像兆聯實業的水回收業務，目前也是台積電供應鏈的生力軍之一，甚至台積電訂單占其整體營收超過 70%，未來隨著半導體產業的興盛，業績表現更大有可為。

重量級散戶投資人 權證小哥。(圖: 業者提供)

「掌握關鍵分點，追蹤籌碼選股」－權證小哥

買賣股票除了價格跟張數股數，其實很少人知道關鍵分點的重要，這場論壇的壓軸，特別邀請權證小哥來與大家談論高勝率的關鍵分點買股法。他提到，關鍵分點掌握得好，就可以輕鬆追蹤籌碼，其條件主要有高點大賣的分點、低檔大買的分點，甚至是獲利最多的分點，都是要注意的部分。至於買賣交易的 SOP，要謹記看到關鍵低檔大買且殖利率高的標的，就可以跟著低檔佈局，並且，當股價月線上升主力轉買，可以稍微加碼；當關鍵高檔大賣，就要跟著獲利了結。值得注意的是，選擇多空操作需要多個理由來加大勝率，不能輕率且衝動的進行。

以實際的操作來說，權證小哥舉例精元在 2023 年 12 月 13 日大漲那天，在元大北屯分點出現賣超第一名 1,400 張，賣超第二名則是群益潭子分點，賣出了 911 張，這兩個分點其實就在精元公司附近，可以研判出，可能是公司大股東或一級主管，知道了有價有量紅 K 之後，就要出脫股票，後續也確實迎來了兩個黑 K，解析這樣的分點籌碼所隱含的密碼，其實就可以避開並過濾掉紅 K 在技術指標上出現買進型態的雜訊，並且提前能判斷隔日沖開盤的大量賣壓，反而變成做空的好機會。

如果是短空，除了做好停損外，還需注意要選有前高的標的，避免暴力漲停板後無法回補。另一方面，若撮合時標的為漲停，但開盤沒有漲停，就要注意是否有出貨的可能。總結來說，掌握關鍵分點，能有效避掉追高殺低的情況，依照這樣的邏輯，若 2023 年 10 月佈局上詮，現在也從 20 多塊最高漲到 80 多塊，可成也在 160 塊低點關鍵分點大量進場時可以佈局，配息兩次後，目前股價也在 190 多塊，亦顯示出追蹤籌碼來選股的成效與威力。

永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉。(圖: 業者提供)

持續舉辦「投資豐向球」趨勢論壇，助投資人增強理財思維

對於在疫情後已第二年舉辦這場盛事，永豐金證券數位金融處處長蘇威嘉提到，許多人翹首企盼的聯準會是否降息，通常是在景氣下行以及通膨情勢受到控制的情況下才有可能正式啟動，而面對 2024 年這個可能降息的關鍵時刻，投資人更需要把自己的投資裝備充實好，補充更多的理財知識與應對策略。同樣的，「投資豐向球 2024 展望年會」邀集這麼多重磅嘉賓，其中獲得的知識，就是所有與會者進出投資市場的最佳後盾。只需參加一天的課程，就可以掌握來年各種情勢的財經變化，並知道如何見招拆招，是這場盛會當初規畫舉辦的初衷。也歡迎大家多使用永豐金證券的「豐雲學堂」網站，時刻幫自己更新最新的經濟時事，知己知彼終將百戰百勝。

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