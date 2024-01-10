〈北市府發債〉政府機關首開先例 首發25億元社會責任債 20業者搶標

台北市政府今 (10) 日掛牌發行新台幣 25 億元永續債之社會責任債券，各年期發行金額分別為 2 年期 6 億元、3 年期 8 億元、5 年期 11 億元，加權平均利率 1.237%，吸引國內 20 家業者積極參與投標，所募得資金將全數用於具社會效益的捷運建設計畫。

台北市長蔣萬安致詞時表示，北市率全國政府之先發行首檔政府永續債，是一個重要的里程碑，也是全體市民共享的榮耀，感謝櫃買中心、台北富邦銀行及安永聯合會計師事務所協助永續債順利發行。

蔣萬安指出，為了建構宜居城市，北市府致力以「永續共融、希望首都」為架構研訂城市發展策略，而友善交通正是其中優先施政項目之一，本次永續債資金將投入具高度社會效益之捷運路網建設計畫，提供民眾便捷、安全、舒適且經濟實惠的綠色旅運服務，減少私有運具的排碳量，並帶動捷運路網周邊區域的經濟發展，與市民攜手朝 2050 淨零方向邁進。

北市財政局長胡曉嵐表示，本次發行社會責任債券 25 億元，除了能將資金投入改善臺北市捷運建設環境外，社會責任債券計畫書還達成 3 項全國首例。

首先，是國內政府機關首先掛牌發行社會責任債券，同時，也是國內政府機關首例將計畫書內容與聯合國永續發展目標 (SDGs) 連結。此外，也是國內首先參照國際資本市場協會 (ICMA) 發行社會責任債券之最新準則，用來追蹤本次債券的發行，除資金用途之外的外部成果及影響力。

財政局表示，為接軌國際，使政府發行永續債券有明確法規依據，先前積極建議櫃買中心修正永續發展債券作業要點，增訂政府機關發行永續發展債券的相關規範，經櫃買中心採納建議修正相關規定，今天才有讓各級政府可發行永續發展債券之依據。