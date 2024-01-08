1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、緯創 (3231-TW)、華邦電 (2344-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、緯創 (3231-TW)、元大高股息 (0056-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、英業達 (2356-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、長榮航 (2618-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、華航 (2610-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、華邦電 (2344-TW)、長榮航 (2618-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)
5. 外資當日 (05) 賣超的股票
長榮航 (2618-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、富邦臺灣加權反1 (00676R-TW)、華邦電 (2344-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)