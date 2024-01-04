伊朗連環爆炸案 釀95死 幕後黑手是誰？

伊朗克爾曼市周三（3 日）接連發生兩起爆炸事件，造成 95 人喪命，伊朗官方已將這起爆炸案列為恐攻事件，並指控美國與以色列是幕後黑手。

伊朗連環爆炸現場畫面顯示，爆炸發生時，大批人群聚集在前往已故伊朗將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）陵墓的路上，兩起爆炸案相隔時間不到 10 分鐘。據伊朗媒體報導，肇事者將炸彈放在兩個袋子中，並使用遙控裝置引爆。

當天是蘇萊曼尼去世四周年，當地正在舉行紀念儀式。2020 年 1 月 3 日，蘇萊曼尼在伊拉克巴格達遭美軍空襲身亡。蘇萊曼尼陵墓已成為反西方國家支持者的聖地。

伊朗政府宣布，周四全國為克爾曼市恐襲遇難者哀悼一天。

伊朗總統府副秘書長詹施迪（Mohammad Jamshidi）在社群媒體 X 上寫道：「華府說美國和以色列並未參與發生在伊朗克爾曼市的恐怖攻擊。真的沒有嗎？疑人先自疑。」

他並說：「毫無疑問，要為這項罪行負責的是美國和猶太復國主義政權（以色列），恐怖主義只是一種工具。」

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）對此表示：「美國並未以任何方式參與此事，也沒有理由認為以色列參與這起爆炸事件。」

聯合國秘書長古特瑞斯則強烈譴責克爾曼市發生的襲擊事件，呼籲追究相關責任人的責任。

據《澎湃新聞》報導，關於這起連環爆炸的幕後黑手，上海國際問題研究院副研究員金良祥表示：「從手法上來看，這次襲擊與之前伊朗的幾位核科學家被刺很類似。雖然伊朗俾路支省（錫斯坦－俾路支斯坦省）也有恐怖組織的活動，但從這次襲擊所表現出來的滲透能力上看，更像是以色列所為。」

「如果這次襲擊是以色列實施的，那與目前的巴以衝突應該是有一定聯繫的。」金良祥進一步指出，目前以軍的目標是加薩走廊，但以色列總理尼坦雅胡的目標不會僅限於加薩，他既要實現領土利益最大化，也要實現國安利益最大化。

因此，金良祥認為，以色列企圖透過連環爆炸案誘使伊朗做出強烈反應，把事情搞大，並進一步炒作伊朗威脅，並借美國的力量徹底解決威脅以色列安全的伊朗問題，這在邏輯上說得通。

不過，從種種跡象來看，此次襲擊可能難以引發伊朗與美國直接對抗。早在蘇萊曼尼遭襲擊之初，伊朗便沒如外界所預測的那樣嚴厲地報復美國，僅有限度攻擊美軍基地。

「美國和伊朗彼此其實都有默契。」金良祥表示，美伊都不希望以哈戰爭的影響外溢。美伊正面衝突，會削弱美國在中東的影響力，也牽涉全球戰略。伊朗會給美國和以色列製造一些麻煩，但伊朗也不會和美國硬碰硬對抗。

「這次襲擊之後，無論是不是以色列幹的，恐怕伊朗都會把賬算到以色列頭上，並聲稱要報復，但只會通過『抵抗軸心』對以色列進行騷擾性的活動。」金良祥說。