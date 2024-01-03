M31 12奈米USB4 PHY IP成功驗證 搶新世代高速數據傳輸市場

矽智財業者 M31(6643-TW) 今 (3) 日宣布 USB4 IP 已完成 12 奈米矽驗證，並在 5 奈米製程下線，同時著手進行 7 奈米和 3 奈米的開發計畫，搶攻高速傳輸商機。

M31 指出，該款 USB4 PHY IP 符合 USB4 V1，並向下相容 USB3.2 與 USB2.0 的規格，採用低功耗和電源雜訊補償的電路技術，為高資料量傳輸和 SoC 提供低風險解決方案。

此外，M31 的 USB4 PHY IP 也相容 USB4 和 PD3.0 規格，滿足 sideband pin 與 CC pin 的電器規格，使客戶更容易集成支援 Type-C USB4 的 SoC 應用，為客戶在實體層上提供完整的解決方案。

歐盟 (EU) 決議，自 2024 年秋季起，歐盟國家銷售的中小型電子裝置，如智慧手機、平板電腦、手持式裝置等，必須統一採用 USB Type-C 充電規格，這一法案生效將使 Type-C 需求迅速增長，因此 USB 規格的快速發展對於市場至關重要。

先前 USB-IF 在 USB Type-C 上推出了 Alt Mode 讓 USB3.2 與 DisplayPort 能夠共存於 USB Type-C 的連接埠上。

此外，隨著功能進一步擴展，USB4 的內部結構變得更加複雜，擁有關鍵技術的矽智財加速助力 USB4 發展，全新的 USB4 PHY IP 專為支援 USB4 連接標準而開發，不僅將資料傳輸率提升至 40Gbps，還引入了隧道 (Tunneling) 傳輸模式，允許 USB4 透過 Adapter Layer 的轉換，同時實現不同協議的分時多工，包括 USB3.2、DisplayPort™ 和 PCI Express，使 USB4 的裝置能夠在同一條連接線上同時進行資料傳輸、影音傳輸、PCIe、充電等多項功能，並且保持與前幾代 USB 的相容性，大大提高了連接裝置的便利性。

M31 技術研發協理黃鼎鈞表示，公司專業技術團隊，在 USB、PCIE、DisplayPort 等領域建立豐富的合作經驗，能夠提供經矽驗證的 USB IP 以及專業的技術支援和集成服務，從而幫助客戶在其 SoC 中部署最新的 USB4 介面，確保相容性，並加速產品的上市時間。

M31 作為 USB IP 解決方案的專業供應商，已經建構完整的量測設備，從訊號品質分析、電氣特性量測到系統相容性測試，以確保每項設計都符合標準規格，為客戶提供可信賴的解決方案，未來將持續致力於在 USB4 領域中發揮領先的技術優勢，以支援客戶在這個快速發展的市場中取得成功。