Zara創始人財富逼近千億美元 穩坐西班牙首富地位

Zara 創始人 Amancio Ortega 是 2023 年全球財富增長最多的十位富豪之一，且他是榜上唯一來自時尚零售業的富豪。

在《富比士》公布的 2023 年全球財富成長最多的 10 位億萬富豪榜單中，Ortega 位居第六，今年（統計至 12 月 15 日）身家從 642 億美元增至 974 億美元。

截至 12 月 26 日，Ortega 以 995 億美元在全球富豪榜上位居第 13 名，穩坐西班牙首富地位。

Ortega 在 2023 年的身家增長，主要得益於 Zara 母公司 Inditex 股價大漲。截至 22 日收盤，今年來 Inditex 股價飆漲 52.54% 至 39.05 歐元，市值為 1,221 億歐元。上周 Inditex 股價一度漲至 39.28 歐元，衝上上市以來最高紀錄。

Ortega 透過 Pontegadea 和 Partler 兩家公司間接持有 Inditex 59.29% 股份。2022 年度，Inditex 共支付股息 28.95 億歐元，依持股比率計算，Ortega 約 17.2 億歐元股息進帳。此外，Ortega 是 Inditex 董事，每年還能獲得 10 萬歐元薪酬。

Ortega 是白手起家的富豪。他於 1936 年出生在西班牙一個普通工人家庭，14 歲輟學，進入服裝店打工，此後一直在服裝紡織業打拚。1975 年，39 歲的 Ortega 創立 Zara。

Ortega 在 2011 年卸任 Inditex 董事長，2017 年正式宣布退休。此後，Ortega 透過家族投資公司 Pontegadea 密集展開投資，主要投資房地產，也跨足能源業務。

在房地產投資方面，Ortega 熱衷於在歐洲多國與美國購買辦公大樓、酒店等商業地產。僅看 2023 年，Ortega 就以 8,200 萬英鎊買下英國倫敦市中心的辦公大樓，又以 1.16 億美元、1.09 億美元及 1.13 億美元的價碼，分別在荷蘭、美國南加州及佛羅里達購買了三座倉庫。

Pontegadea 此前揭露，去年房地產資產市值增加 28 億歐元至 181 億歐元。Pontegadea 已是西班牙最大房地產公司。

自 2022 年 4 月 Ortega 小女兒 Marta Ortega 正式接任 Inditex 董事長以來，Inditex 尤其注重提升時尚感，採取增設高檔產品線、漲價、調整門市形象等做法，並大舉關店，以提高營運效率。

反映在財報上，2022 年 Inditex 銷售額和歸母淨利潤均創下歷史最佳紀錄，分別為 325.69 億歐元和 41.30 億歐元。

2023 年度延續上述趨勢。在截至 10 月 31 日的九個月內，Inditex 銷售額年增 11.1% 至 256.09 億歐元，歸母淨利潤增長 32.5% 至 41.02 億歐元。

