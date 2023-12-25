〈碳權交易〉土星永續6257噸碳權完成交易 為唯一台灣賣家

自然碳權開發管理公司土星永續今 (25) 日宣佈，旗下擁有來自非洲肯亞的沼氣發電專案，總量約 6257 噸的碳權，已在上周臺灣碳權交易所正式啟動的國際碳權交易平台順利完成交易。

土星永續指出，作為此次臺灣碳權交易所首批上架碳權唯一的國內碳權賣方，深感與有榮焉，公司未來將持續開發多元化碳權專案，為企業提升 ESG 價值服務，使達成企業永續目標，更能為台灣開闢淨零轉型之路。

臺灣碳權交易所於 12 月 22 日正式啟動國際碳權交易平台，參與首購之國內業者涵蓋台積電、鴻海精密、中鋼、中華電信、中華開發、南寶樹脂、長榮海運與萬海航運等，產業遍及半導體、電子、金融、鋼鐵、化工、航運、紡織與貿易百貨等 27 家國內代表性產業。

此次首批上架、共交易 88520 噸二氧化碳當量之 7 個專案碳權當中，唯一的台灣賣家為土星永續公司，其他則為瑞士、英國與新加坡公司，而土星此次售出的沼氣發電碳權專案，尤其被視為能有效解決溫室氣體效應，且達到循環經濟目標的主要綠色發電方式之一。

土星永續指出，沼氣發電來自於將有機廢棄物在缺乏氧氣 (厭氧) 條件下進行有機物的分解，再經由純化處理，使生成沼氣，沼氣中因含有大量甲烷，可以提供發電機熱能，進而轉化為電力。

另外，透過沼氣發電，除可解決有機廢棄物問題，減少溫室氣體排放至自然界，且經過厭氧處理過的有機廢棄物殘渣，仍可進行農作物施灌，實現循環經濟。

土星永續指出，碳權交易將能夠實現經濟發展和環境保護的良性循環，並且是推動永續發展的一個重要途徑，更是未來綠色金融發展的重要元素之一；同時，土星永續並提供企業在碳權資產管理、碳權趨勢分析與 ESG 永續管理等淨零解決方案。

在日本、韓國和東南亞國家都已力推碳交易機制的情況下，臺灣碳權交易所正式啟動國際碳權交易平台，也展現接軌國際的競爭力，與我國朝淨零轉型鋪路的決心。

土星永續作為國內首批碳權交易的參與者，並且是唯一的國內碳權賣方，期許能與國內企業共同實現綠色金融之可能性，並且將持續開發多元化碳權專案。土星與企業並行，共同推動可持續發展的綠色未來。