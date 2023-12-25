元樟生技敷料取證核准通過 拓展創新醫療照護市場

元樟生技 (AMS BioteQ，股票代碼：6864) 於 21 日宣布，創新醫療照護醫材「SIPSIP Foam 元樟泡棉傷口敷料」已成功取得台灣衛福部食藥署（TFDA）醫材發函核准許可證號，該產品具有出色的抗沾黏性、高吸水性與組織再生的能力，特別符合銀髮族群及糖尿病族群的傷口照護需求，運用獨創的敷料物理結構，提升吸水能力，加速傷口癒合病程。

自 2018 年創立以來，元樟生技專注於微生物領域，特別是解決抗生素抗藥性問題。該公司運用其專利生物工程技術 ExtrO，成功開發出多項高潛力項目，其中包括新型天然抗菌原物料 MediAce，具有促進傷口癒合的效果。元樟聚焦研發出名為 SIPSIP 的創新親水性敷料系列，分別為 SIPSIP Foam、SIPSIP Pro 與 SIPSIP Complex。這些敷料具有專利的傷口復合技術、無過敏性、高吸水性等特點，在傷口護理方面。該產品不僅具有生物相容性和高親水性，同時也通過小鼠傷口模型的動物實驗，並證明具有促進傷口癒合與功能性組織再生的效果。

元樟生技自研創新醫療照護醫材「SIPSIP Foam 元樟泡棉傷口敷料」

創新獨特療法，獲各方關注

SIPSIP 創新親水性敷料於今年 10 月，在 Medical Japan 日本國際醫療展首次亮相，並成功獲得各界的高度關注，在展期間，訪客人數破千位，且有效訪客佔比亦達五成。除了日本當地參觀訪客佔比達七成之外，其他來自於中國、香港、澳門，以及東南亞的訪客各佔約兩成。東南亞的部分主要來自泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓和印尼等國。其餘約一成的訪客來自歐洲、中東和非洲，包括比利時、拉脫維亞、荷蘭、羅馬尼亞、阿爾及利亞、沙烏地阿拉伯和南非等國。此外，訪客的組成也頗具多元性，包括進出口貿易商、醫療器材代理商、醫院和長照機構的人員，其中也包含許多決策高層。

積極申請取證已獲許可，拓展國際研究合作

繼取得 TFDA 醫材證後，將努力拓展國際市場，此外，更看準日本高齡人口的廣大需求，積極接洽日方夥伴並準備申請日本醫療器材之相關許可，預計在 2024 年帶來營收成長。元樟生技創新產品和技術為醫療照護領域開展了新的方向，值得業界和投資者高度期待，元樟生技創立至今邁入第五年，已成功打造藥研開發及自研敷料雙軌並行，可提供醫病族群更多元的選擇，未來將持續投入不同適應症開發，透過拓展國際市場及技術影響力，期望成為創新醫療市場領導品牌。