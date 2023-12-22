中國海關總署決定 即日起恢復台灣石斑魚輸入

中國周四（21 日）宣布中止 ECFA 部分產品關稅減讓後， 中國海關總署周五決定，即日起恢復台灣石斑魚輸入，而輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。

中國國務院台辦發言人朱鳳蓮周五表示，因多次從台灣輸大陸石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫禁用藥物及土黴素超標，基於保障食品安全和大陸消費者健康安全考慮，海關總署自 2022 年 6 月 13 日起暫停台灣石斑魚輸入。

朱鳳蓮說，一段時間以來，台灣石斑魚業者透過多種渠道表示，願意採取有效措施，改善產品品質，確保輸往大陸石斑魚安全。

中國國民黨政策會副執行長、中華華夏農經協會理事長蘇清泉以及台灣兩岸農漁業交流發展投資協會理事長黃一成積極指導台灣業者整改，帶領業者來大陸參訪，表達了關於石斑魚輸入大陸的強烈願望，提供了部分業者的整改情況。

朱鳳蓮表示，在綜合評估相關整改措施的基礎上，海關總署決定周五起恢復台灣石斑魚輸入，輸大陸石斑魚須來自審核合格並予以註冊登記的養殖企業。

朱鳳蓮說，一些台灣石斑魚養殖企業獲得首批註冊登記，這些企業即日起可向大陸輸出石斑魚。

她指出，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。北京願意與台灣有關方面共同努力，繼續為恢復台灣農漁產品輸入大陸提供幫助。

中國國務院關稅稅則委員會周四宣布，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性禁止、限制等措施，違反了 ECFA 規定，北京決定中止 ECFA 部分產品關稅減讓。

國務院關稅稅則委員會表示，自 2024 年 1 月 1 日起，原產於台灣的丙烯、對二甲苯等 12 個稅目進口產品，中止適用 ECFA 協定稅率，按現行有關規定執行。