鉅亨速報 - Factset 最新調查：東陽(1319-TW)EPS預估上修至5.14元，預估目標價為91.7元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東陽(1319-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.05元上修至5.14元，其中最高估值5.31元，最低估值4元，預估目標價為91.7元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.31
|5.85
|6.33
|最低值
|4
|4.96
|6.15
|平均值
|4.94
|5.48
|6.24
|中位數
|5.14
|5.54
|6.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|23,840,000
|26,187,000
|28,800,000
|最低值
|23,010,000
|24,541,000
|27,202,000
|平均值
|23,410,000
|25,251,000
|28,001,000
|中位數
|23,415,500
|25,329,000
|28,001,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|3.64
|1.16
|1.39
|3.36
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,282,606
|18,380,295
|17,322,986
|21,613,680
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1319/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。