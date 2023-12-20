童子賢：資通訊創新產品問世 有望帶動明年經濟成長

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (20) 日出席 TCA 會員大會，會前接受媒體採訪提到，由於資通訊產品通常有創新的高科技，往往會帶動刺激經濟。此外，隨著升息、通膨及戰爭進到尾聲，可以期待資通訊產品成為明年經濟的成長動力。

童子賢說明，資通訊 (ICT) 產業景氣繁榮與否與整體經濟環境息息相關。童子賢說，過去兩年包括戰爭、疫情、升息以及失業等，種種衝擊經濟的因素，使得消費不振，資通訊產品也受到衝擊。

不過童子賢進一步提到，資通訊產品同時也可能是讓經濟擺脫蕭條的重要功臣。童子賢解釋，資通訊產品通常結合高科技，科技的創新將促使消費者使用新產品。童子賢舉例，包括 Uber、Netflix 與 Spotify 等新科技潮流興起，也帶動相關創新應用，與景氣未必有直接關係。

童子賢指出，從智慧型手機的崛起也能看到同樣趨勢。他表示，2008 年金融海嘯時，正是智慧型手機問世，接著一路從 2009 年、2010 年慢慢成長，加上蘋果推出 iPhone 後，各家業者陸續跟進。智慧型手機產業也因此成長至 5000 億美元，甚至超出 PC 市場的 2000 億美元，成長相當驚人。童子賢說，智慧型手機的問世，無疑是為經濟打了一劑強心針。

童子賢認為，隨著地緣政治、升息、通膨以及疫情都進到尾聲，如果再加上 AI、電動車、通訊領域等新科技的刺激，讓 2024 年的經濟能夠喘一口氣，甚至可以期待有成長的機會。