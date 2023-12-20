「未降息」！中國12月1年期、5年期LPR維持不變

中國人民銀行（央行）「未降息」，宣布 1 年期貸款市場報價利率（LPR）連續第四個月維持不變，5 年期連續第六個月不變。

據《華爾街見聞》報導，中國人民銀行周三（20 日）授權全國銀行間同業拆借中心公布，1 年期 LPR 為 3.45%，5 年期為 4.2%，均按兵不動。

LPR 利率通常由中期借貸便利（MLF）利率與銀行加點形成，由於本月 MLF 利率保持穩定，央行決定 LPR 維持不變，符合市場預期。為緩解流動性緊張預期，央行 12 月超額續作了人民幣 1.45 兆元 MLF，並把利率維持 2.5% 的水準。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，根據 LPR 利率形成機制，LPR 利率下調受三方力量影響，MLF 利率、銀行加點部分、LPR 和存款利率改革潛力。目前 MLF 穩定、銀行加點部分受淨息差壓力制約（經濟與淨息差恢復需要一定時間）。

因此，周茂華說，在政策利率穩定情況下，需要繼續挖掘 LPR 和存款利率改革潛力，引導金融機構加大對薄弱環節與重點領域讓利力道，合理降低綜合融資成本。

今年以來，央行已經操作了兩次降息和兩次降準。具體來看，6 月份，央行調降 1 年期和 5 年期以上 LPR10 個基點；8 月份，央行調低 1 年期 LPR 10 個基點，5 年期以上 LPR 保持不變；3 月和 9 月分別降準 0.25 個百分點。

中國央行總裁潘功勝日前表示，今年以來，綜合運用多種政策工具，包括下調存款準備金率、降低政策利率，帶動 LPR 等市場利率下行。下一階段，央行將繼續實施穩健的貨幣政策，支持實體經濟發展。

「擴需求、防風險都要求貨幣政策提供較為寬鬆的流動性環境和適宜穩定的融資利率。」中信建投證券首席經濟學家黃文濤說，預料明年央行會繼續降準降息，幅度可能與今年差不多，即降準 50 個基點，降息 20 個基點左右，並帶動存款利率下降。

瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤認為，貨幣政策將繼續發力，保持流動性合理充裕，進一步降低實體經濟融資成本。「預計明年人民銀行將再下調 MLF 利率 10 個基點至 20 個基點，降準 25 個基點，同時綜合運用其他流動性調節工具。」汪濤說。

中國央行調查統計司前司長盛松成指出，目前中國金融機構加權存款準備金率為 7.4%，利率已經處於歷史低點。LPR 已寫下 2019 年改革以來新低，可見降準的空間大於降息。