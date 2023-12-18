瑞銀2024年展望：中國經濟將迎來「新三駕馬車」

近日瑞銀財富管理投資總監辦公室發布了《2024 年度展望》報告，闡述全球新格局的重要議題和投資者需要把握的市場方向。

據《巴隆周刊》報導，瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆表示，全球正處於一個新格局變化中，經濟充滿不確定性，地緣政治錯綜複雜，並伴隨著深刻科技變革。她認為，這可能為未來十年的市場走向奠定基礎。

該機構在《2024 年度展望》中研判了 2024 年全球市場的三大方向和未來十年的五個重要議題，並重點解析了中國經濟的「新三駕馬車」。

瑞銀預計，2024 年全球市場主要有三大方向：

（1）全球經濟增長將放緩，但仍將實現正增長

總體來看，2023 年全球經濟增長比預期中更具韌性，但瑞銀認為周期性經濟放緩將無可避免。該機構預計美國 2023 年經濟成長率在 2.5% 左右，但 2024 年的增長可能不到今年的一半。

隨著美國經濟放緩，其他發達國家經濟體可能也會有類似表現。歐元區 2023 年經濟增長乏善可陳，約為 0.5%，這一增長態勢可能會保持到明年。日本經濟則在 2023 年略有提振，而 2024 年可能會保持小幅增長。

對於中國經濟，瑞銀預計 2023 年有望增長 5.2%，並指出 2024 年的增長目標可能會定在 5% 左右。

胡一帆指出，由於今年的高基數，2024 年中國經濟增長要保持在 5% 存在一定壓力，不過政策刺激力道增強和一系列房地產政策會對經濟發揮提振作用。

（2）主要央行將開啟降息周期，利率和殖利率曲線會下降

瑞銀預計美國聯準會（Fed）按兵不動的態勢，至少會持續到 2024 年上半年。究其原因，該機構認為，決定利率的最重要因素是通膨，而美國 10 月通膨已經出現了非常明顯的下行趨勢，但距離 Fed 2% 的目標仍有差距。

胡一帆說，如果美國經濟進一步放緩，通膨進一步下行，2024 年下半年 Fed 就有可能降息。她及其團隊預計明年 Fed 將分兩次降息 50 個基點。

在降息的同時，殖利率曲線也會呈下降趨勢。胡一帆稱，美國 10 年期公債殖利率不需要等到 Fed 降息就已經出現了下滑，因此殖利率曲線有可能會比利率先一步出現下行趨勢。

（3）2024 年政治將發揮極大的影響力，持續不斷的地緣政治衝突也會帶來更多市場波動

2024 年是全球大選年，其中美國總統選舉格外引市場關注。胡一帆指出，從歷史數據來看，大選不會驅動美股走勢，在近幾屆大選後，市場漲跌各異。「我們認為美國大選會對市場有影響，但最終影響還是市場的基本面。」她說。

關於總統選舉是否會影響 Fed 決策，胡一帆表示，從過往經驗來看，美國總統選舉不會影響 Fed 的決策，但不排除 Fed 主席鮑爾等央行官員會更加審慎。

此外，瑞銀認為，中國正從投資驅動型增長模式轉向內需拉動的高品質增長。這種結構性轉型不可能一蹴而就，而政策支持將有助於平緩過渡。得益於相關政策刺激，該機構預計，中期而言，中國經濟平均增長率將超過 4%。

在這一背景下，綠色經濟、消費及高科技將成為中國經濟增長的新驅動力。

（1）綠色經濟

綠色能源、儲能、電動車等領域都可能成為中國經濟重要的推動力。

（2）消費

胡一帆表示，在中國中產家庭支出的提升下，大眾消費有望進一步提高。除此之外，個人保健、個人醫療等服務型行業可能有更大的發展，銀髮經濟相關產業也有上升空間。

（3）高科技

技術創新和工業升級令中國研發支出穩定上升，並且頻頻突破「卡脖子」技術。胡一帆認為，2023 年中國製造業領域的投資一直保持得相當穩健，未來也將成為一個新的趨勢。