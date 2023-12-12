降息預期降溫 高盛：美股可逢低買進

管理 2.7 兆美元資產的高盛資產管理公司 (GSAM) 多資產解決方案副投資長威爾森艾莉宗多 (Alexandra Wilson-Elizondo) 表示， 展現美國勞動市場韌性的最新數據限制了美股連續 5 周的上漲，進一步下跌意味著買入機會。

11 月意外強勁的非農就業數據引發對 Fed 利率的重新定價，目前的掉期合約顯示，投資人認為 3 月降息的可能性不大。始於 10 月的 4 兆美元反彈之後，美股可能出現疲弱，因為市場對 Fed 可能在更長時間內維持高利率做出了調整。

他建議，在這個前提下的任何回跌都將被認為是虛假的，價格將單向移動，然後迅速逆轉。她表示：「如果市場下跌，這是一個再平衡或逢低買入的好機會。現在對股票風險溢價減碼持還為時過早。」

高盛經濟學家預計，Fed 將在 2024 年下半年開始降息，並預計美國經濟成長將伴隨著較低的通膨，這應該會對市場、尤其是大型股構成支撐。

威爾森艾莉宗多表示：「我們的確相信品質因素，在這種環境下，大型股的表現往往會優於大盤，雖然估值似乎偏緊，但我們確實相信有上升空間。」

他指出，即使近期小型股大漲，但 GSAM 並不追逐回報，因為這類股票在利率周期的後期往往表現不佳。該公司還對 2024 年初的利率持「謹慎建設性」態度，並預計投資人將把資金重新配置到曲線長端。

他表示：「我們相信，貨幣市場基金中的 8 兆美元資金中，有一部分最終將轉移至曲線中部，以建立對未來現金流的信心。」