鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至9.09元，預估目標價為153元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.88元上修至9.09元，其中最高估值9.61元，最低估值8.6元，預估目標價為153元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.61
|11.72
|12.1
|最低值
|8.6
|9.37
|10.31
|平均值
|9.02
|10.21
|11.44
|中位數
|9.09
|10.15
|11.92
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|111,290,000
|124,660,000
|136,962,000
|最低值
|109,614,000
|117,661,000
|125,903,000
|平均值
|110,352,720
|120,866,710
|132,753,270
|中位數
|110,296,000
|119,856,000
|135,394,810
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.93
|3.15
|3.76
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
|62,239,582
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。