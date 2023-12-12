最強變異株來襲！全球12國快速蔓延 恐引發新一波新冠感染潮

近期一種名為 JN.1 的新冠變異株正在全球快速蔓延，已在 12 個國家被發現，英國和美國衛生機構表示，該變異株是當前已知的增長最快的變異株，可能引發新一輪新冠感染潮。

據《財聯社》報導，美國疾病控制與預防中心（CDC）在上周五（8 日）首次將 JN.1 單獨納入新冠臨近預報（SARS-COV-2Nowcast），稱 JN.1 是目前美國成長速度最快的變異株。

CDC 數據顯示，截至上周五，JN.1 佔美國當前流行變異株的比率為 15-29%。CDC 說，「最佳預估」顯示，JN.1 可能約佔當前流行變異株的 21%。「最佳預估」是指在缺乏確切數據或訊息的情況下，根據現有訊息和專業知識給出的最可靠估計值。

英國健康安全局（UKHSA）也表示，JN.1 是英國增長最快的新冠變異株，每周增長率預計為 84.2%，傳播速度遠遠超過其他已知變異株。英國健康安全局主管警告，該變異株將在未來幾周內繼續傳播。

世界衛生組織（WHO）目前正在監測該變異株，但 WHO 尚未將其列為關注的變異株（VOC）。

JN.1 是什麼來頭？

JN.1 今年 8 月在盧森堡首次被發現，此後它在英國、美國等 12 個國家被發現。

JN.1 被認為是 Omicron 亞變體 BA.2.86 的後代譜系，而 BA.2.86 本身傳染性極強，此前已經引起多國科學家警告。

CDC 說，JN.1 和 BA.2.86 密切相關，兩者的刺突蛋白只有一個變化。

今年 8 月以來，科學家一直在密切追蹤 BA.2.86 的情況。科學家指出，與之前變異株不同的是，BA.2.86 的突變數量創造了紀錄。與 2022 年初佔主導地位的 BA.2 相比，BA.2.86 出現超過 30 處變異，這意味著它可能更容易地逃避目前的疫苗和抗體防護。

JN.1 是否會提高健康風險？

CDC 認為，JN.1 的持續增長，表明它要嘛更具傳染性，要嘛更能逃避人類免疫系統。

目前沒有跡象顯示 JN.1 的致病嚴重程度提高，也沒證據表明 JN.1 提高公共健康風險。

不過，曼徹斯特大學免疫學家 Sheena Cruickshank 認為，刺突蛋白突變，意味著民眾感染 JN.1 後，患者可能需要更長時間才能恢復，或者可能導致更嚴重的疾病。

倫敦帝國理工學院初級保健和公共衛生部門主管 Azeem Majeed 表示，感染 JN.1 病毒的症狀，「可能與感染其他變異病毒的症狀相似」。

這意味著 JN.1 的感染症狀可能包括發燒、流鼻涕、頭痛、失去嗅覺、腹瀉等。醫生提醒，雖然大部分感染者可以自愈，但如果症狀惡化，仍需及時就醫。

