【籌碼週報】預期手機需求回溫？華通、全新、富世達獲投信籌碼青睞，上週投信買超11檔個股一次看

從上週法人買超中，提示我們可以持續留意手機相關供應鏈、另外充電與重電相關商機，將重獲法人資金青睞。被動元件族群與手機連動高，近期亦獲得資金青睞，投資人可以多加留意。

一、 投信近一週買超較多的股票 (2023.11.20-11.24)

上週投信積極買超統計有 11 檔，10 檔為電子股、1 檔傳產股。

富士達為連三週買進之標的。以族群性來看，手機相關供應鏈，在市場預期手機需求回溫，且相關供應鏈庫存調整已結束下，整體上下游供應鏈業績均有機會延續至 1H24。故華通 (手機 PCB 板)、全新 (PA)、富世達 (摺疊手機軸承)，均獲投信青睞。

另外車用相關則為之前提過之另一個大趨勢，從定穎 (ADAS 車用板)、康舒(充電樁)、虹堡(充電支付) 等，亦獲法人資金簇擁。

世界獲得買盤主要來自於 00878 高股息 ETF 納入而上漲。法人預估 12 月仍有兩檔高股息 ETF 將調整，可持續留意 2024 高股息且為中型 100 成分股之相關標的。

從上週法人買超中，提示我們可以持續留意手機相關供應鏈之標的、另外就是充電與重電相關商機，將重獲法人資金青睞。永豐投顧建議被動元件族群同樣與手機連動高，近期亦獲得資金青睞。

唯一一檔傳產股為原料藥之供應商台耀，主要看好其膽固醇磷酸鹽產品新產能以及針劑、CDMO 業務成長動能明確。

上週投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，虹堡於 10/25 即有挑選出來，累計波段價差達 22%；台耀於 11/17 首次挑出，累計價差 8.6%。

投信週買超累積較多之個股，可以從【法人籌碼跟著走】專欄中，以日的角度提前挑選出法人相對看好之個股並每天更新，且在籌碼資金進駐下累計價差顯著。若想了解如何透過法人籌碼來達到提早佈局的先機，並與法人同步，可訂閱” 法人籌碼跟著走”。

二、 最新價差一次看

策略回顧再更新！11 月第一週平均 15 日 10%，勝率 82%

巴菲特曾說：「如果你已經在牌桌上玩了半小時，但你仍然不知道牌桌上誰是待宰羔羊，那麼你就是那隻羔羊。」這與股票市場的不謀而合。

股票分析主要有四個面向，分別是基本面、技術面、籌碼面與產業面。

基本面指的是該公司的狀況，技術面則是價格與供給量的狀態，產業面則是該公司所屬產業情形，而籌碼面則是指該公司的股票在外流通數的情況，籌碼分析則是分析參與者是大戶或是散戶，當然以大戶而言，法人機構最廣為人知、也最受關注。

(推薦完整閱讀：三大法人是什麼？怎麼解讀法人買賣超？)

三、動能選股策略－觀察投信動向

三大法人中投信最容易被放大檢視，主要是投信基金是透過募集投資人資金來投資股市，若以管理方式來區分，主要分為主動管理與被動管理基金 (EX：ETF / 指數型基金等)。

(推薦完整閱讀：如何跟著法人戰勝台股？【法人籌碼跟著走】產品圖解一次看！)

由於投信基金有著績效壓力，它們必須主動出擊做出打敗大盤的相對績效，所以標的選擇往往是最有趨勢性、具成長潛力的股票。

藉由關注投信的籌碼是否有集中或者增加，我們可以找出近期具有動能的個股，做為選股策略。

（延伸閱讀：投信是什麼，連續買賣超如何影響股價？）

找出這些具備動能的公司後，配合技術指標進行觀察；也可以進一步回頭研究這些公司的營運狀況，由籌碼面出發、再透過基本面篩選，找到具備中長期價值的公司做投資。

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