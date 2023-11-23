盤後速報 - 進泰電子(3465)下週(11月30日)除息2元，預估參考價66.1元

進泰電子(3465-TW)下週(11月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(11月23日)收盤價68.10元計算，預估參考價為66.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.94%。（註：預估參考價等資訊，皆以(11月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
進泰電子(3465-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為揚聲器音響組合之設計研發、製造及買賣。近5日股價上漲2.22%，櫃買市場加權指數上漲2.5%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2023/11/30
|68.10
|2.0
|2.94%
|0.0
|2023/07/12
|89.6
|2.0
|2.23%
|0.0
|2022/09/29
|94.2
|2.0
|2.12%
|0.0
|2022/04/01
|150.0
|4.5
|3.0%
|0.0
|2021/09/08
|171.5
|4.0
|2.33%
|0.0
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