穎崴北美客戶高階產品需求強 看待明年營運非常樂觀

測試介面廠穎崴 (6515-TW) 董事長王嘉煌今 (23) 日指出，北美客戶高階產品需求不斷增加，加上新技術開發相當順利，預期將帶動新一波需求，對明年展望非常樂觀。

王嘉煌預期，北美客戶專注高階產品，使用 7 奈米及以下先進製程比重顯著增加，隨著 AI 晶片越來越多，雲端供應商也開發自研晶片，預期明年北美客戶營收比重會再增加，預期明年高階運算是營運成長主力。

針對第四季，王嘉煌坦言，由於客戶年底盤點庫存，中國市場也有受一點影響，預期客戶需求將遞延至明年，營收估會是相對低點。

另外，穎崴高雄新廠已經落成，以生產測試座探針為主，第三季月產能已達 110 萬支，年底月產能會再進一步拉升至 150 萬支，看好隨著產能到達一定規模，大客戶也會認可公司技術能力。

展望後市，穎崴看好，隨著 AI、HPC、GPU、CPU、手機 APU 晶片陸續導入 3 奈米高階製程，晶片複雜度提高，也因為高算力產品應用需求推動 CoWoS、Chiplet 等先進封裝需求，將顯著拉長晶圓測試 (Wafer Sort)、最終測試 (Final Test) 及系統測試 (SLT) 的測試時間到兩倍甚至三倍，將帶來龐大的商機。