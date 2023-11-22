鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至8.62元，預估目標價為200元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對美利達(9914-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.8元下修至8.62元，其中最高估值9.37元，最低估值7.5元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.37
|11.38
|13
|最低值
|7.5
|8.42
|9.45
|平均值
|8.56
|10.27
|11.54
|中位數
|8.62
|10.5
|11.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|31,630,000
|35,310,000
|36,274,000
|最低值
|27,361,000
|30,428,000
|33,010,000
|平均值
|29,346,580
|32,368,740
|34,993,400
|中位數
|29,582,000
|32,047,000
|35,247,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|11.34
|15.55
|13.36
|8.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|37,003,082
|29,391,183
|27,072,342
|28,243,214
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9914/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。