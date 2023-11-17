鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)目標價調降至116元，幅度約3.45%

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對力成(6239-TW)提出目標價估值：中位數由116元下修至116元，調降幅度3.45%。其中最高估值127元，最低估值105元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予力成(6239-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立6位、保守悲觀1位。

力成(6239-TW)今(17日)收盤價為108元。近5日股價上漲0.93%，相關半導體業近5日上漲3.9%，集中市場加權指數上漲2.54%，短期股價無明顯表現。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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