新纖泰新廠正式量產 年產21萬噸FTR聚酯

新纖 (1409-TW) 今 (16) 日宣布，與三菱商事合資的泰國泰新廠 FTR（Flakes-To-Resin）聚酯產線正式量產，年產量可達 21 萬噸，新纖也成為全世界少數能生產在原製程添加回收 Flake 的再生聚酯 (r-PET) 生產廠家之一。

新纖說明，FTR 是可無限循環回收再生的聚酯生產模式，回收添加比約 30% 就可降低近 40% 的碳排放，而泰新廠 FTR 產線添加比例可達 50%，下游客戶可節省自行混料的麻煩及降低生產成本、簡化庫存管理。

新纖表示，循環經濟與減碳成為目前世界的潮流，歐洲、美國及日本等政府為了因應此趨勢，紛紛立法明文規定包材內需使用一定比例以上的回收料，國際飲料及包材大廠也因此陸續正式公告其 2025 年或 2030 年使用 r-PET 比例的目標。

由於 r-PET 可以同時達到循環經濟及減碳的目的，預估未來纖維及塑膠產業對 r-PET 的需求將會逐年快速成長，目前新纖 r-PET 已獲台灣、美國及日本等國 FDA(食藥署) 的品質認證。

新纖表示，目前台灣、泰國、歐洲、美國及日本的飲料廠商陸續認證完成中，未來在銷售規劃上，將以台灣及泰國市場為基礎，進而擴展服務到全球其他地區的客戶。

除了 100% 回收及製程添加回收 Flake 的 r-PET 產品外，新纖也持續投入研發各式環保減碳的產品，包括環保原料的特殊聚酯纖維、寶特瓶回收製程邁向衣料回收製程，聚酯彈性紗、聚酯發泡材料等，陸續導入紡織及鞋類產品。