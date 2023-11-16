鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至15.23元，預估目標價為345元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.75元上修至15.23元，其中最高估值15.9元，最低估值11.54元，預估目標價為345元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 15.9 19.2 24.42
最低值 11.54 15.59 18.34
平均值 14.64 17.38 21.05
中位數 15.23 16.95 20.39

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 13,170,000 16,021,000 18,563,000
最低值 11,979,000 14,264,000 15,958,000
平均值 12,811,180 15,045,850 16,843,610
中位數 12,959,040 14,668,250 16,009,830

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 14.68 13.12 12.88 11.71
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,856,991 14,257,907 12,214,199 10,247,561

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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