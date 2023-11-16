電子股扮反彈多方要角 市值型ETF跟著台股起飛

台積電 (2330-TW) 10 月營收重返 2000 億大關，加上美國通膨降溫，資金回流台積電、聯發科等大型電子權值股，AI 族群同步走強，帶動市值型 ETF 表現，國泰投信表示，美國長短期公債殖利率回落，科技股評價修正壓力降低，電子股成為本波反彈多方要角，後續台股若能站穩季線，將有利漲勢延續、向上挑戰半年線。

國泰投信指出，由於台股市值型 ETF 持有台積電權重 2-5 成不等，在台積電股價大漲激勵下，規模於近日突破新台幣 100 億元的國泰台灣領袖 50(00922-TW)，最大持股即為台積電，「含積量」約 3 成，推升 00922 13 日成交量較前日大增 87%，規模擴增至 102.3 億元。15 日在美股衝高下，台股站回萬七，00922 僅費時 20 個交易日，順利完成填息。

國泰投信表示，除了受惠最大權重持股大漲外，由於 00922 具備高潛力、高人氣，以及低門檻、低手續費的「二高二低」優勢，助攻基金 10 月至今 (截至 11/13) 規模近乎翻倍成長，自 52.5 億元增胖至逾百億元，躋身 ETF 百億俱樂部；受益人也從 4 萬人擴增為 7.2 萬人 (截至 11/10)，增幅超過 7 成，成為 10 月台股 ETF 最強黑馬。

國泰台灣領袖 50 基金經理人蘇鼎宇表示，00922 為半年配 ETF，10 月首次配息就開出每單位配發 0.57 元的佳績，且基金持股符合「大市值 + 低碳轉型」前瞻性，大盤震盪時，對逢低布局的存股族更具吸引力。

蘇鼎宇表示，總統大選將在明年 1 月舉行，歷年選前政策資金作多行情，帶動台股上漲機率高達 9 成，且回顧過往，台股第四季表現皆優於其他季度，近 10 年第四季平均報酬達 4.5%，正報酬率達 9 成以上，投資人若分批布局台股市值型 ETF，有望跟著台股一起成長。