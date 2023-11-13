〈焦點股〉看好明年重拾成長動能 上品強漲5%登8個月新高

氟素設備廠上品 (4770-TW) 第三季稅後純益季增 2%，每股純益 4.82 元，累計前三季每股賺 16.38 元，儘管上品客戶擴廠計畫有不同程度的遞延，但市場仍看好明年第一季可望重拾成長動能，今 (13) 日在買盤追捧下，股價強漲半根停板，最高衝上 335 元，站穩所有均線之上，並創 8 個月以來新高價。

台股今天早盤一度大漲逾 270 點，最高來到 16961 點，進逼萬七大關，半導體族群強勢吸金，台積電、聯發科二大權值股強漲 2% 以上，上品為氟素樹脂應用廠商，營運受惠半導體廠擴大資本支出，今天同獲買盤青睞，股價一度勁揚超過 5%，最高來到 335 元，為今年 3 月中旬以來的高點。

上品第三季稅後純益 3.83 億元，季增 2.08%、年減 17.89%，毛利率 46.47%，季增 2.41 個百分點、年減 0.24 個百分點，每股純益 4.82 元；累計前三季稅後純益 12.97 億元，年增 2.1%，每股純益 16.38 元。

上品目前客戶在韓國、美國、台灣等地的擴廠工作都有不同程度遞延，使得在手訂單發酵時間延後，壓抑今年營運表現，不過，中國客戶需求表現仍屬穩健。法人認為，由於訂單明年發酵比重高，看好上品實際產生營收貢獻的訂單將優於原先預期，最快明年第一季就能重拾成長動能。