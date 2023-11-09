太空公司Astra創辦人擬以3000萬美元將公司私有化

根據周四 (9 日) 提交的證券文件，陷入困境的太空公司 Astra (ASTR-US) 創始人已提出以約 3000 萬美元的價格將該公司私有化。

該公司董事長兼執行長肯普 (Chris Kemp) 和技術長倫登 (Adam London) 周三 (8 日) 向 Astra 董事會提交一項提案，以每股 1.50 美元的價格收購該公司所有已發行股票。

該價格較周三每股 74 美分的收盤價溢價 103%，相當於市值約 1600 萬美元。

自 2022 年 6 月發射任務失敗以來，Astra 的火箭發射業務一直處於中斷狀態。該公司的現金即將耗盡，其收購的太空船推進業務尚未帶來實質的收入。Astra 於 8 月初裁員 25%，將重點從火箭開發轉向生產太空船引擎。

該公司上周五 (3 日) 透露，上個月的現金儲備跌至 1050 萬美元以下，並且在債務籌集方面出現違約。該公司隨後於周一 (6 日) 向兩位股東籌集了資金，以償還未償債務。

Astra 於 2021 年 2 月透過 SPAC 合併上市，估值為 26 億美元。該公司的目標是廉價、快速地生產小型火箭。雖然 Astra 兩次成功進入軌道，但該公司上市後卻遭遇 3 次發射失敗。