鉅亨速報 - Factset 最新調查：東和鋼鐵(2006-TW)EPS預估上修至6.13元，預估目標價為67.5元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對東和鋼鐵(2006-TW)做出2023年EPS預估：中位數由5.89元上修至6.13元，其中最高估值6.42元，最低估值5.77元，預估目標價為67.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|6.42
|6.94
|5.94
|最低值
|5.77
|4.85
|5.94
|平均值
|6.04
|5.84
|5.94
|中位數
|6.13
|5.72
|5.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|61,376,000
|60,174,000
|62,133,000
|最低值
|59,008,000
|57,833,000
|62,133,000
|平均值
|60,201,330
|59,257,670
|62,133,000
|中位數
|60,220,000
|59,766,000
|62,133,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|5.47
|5.95
|3.52
|1.56
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|59,972,121
|58,795,089
|42,866,290
|44,863,600
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2006/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。