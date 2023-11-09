鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至8.52元，預估目標價為147.68元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.52元上修至8.52元，其中最高估值9.34元，最低估值8.03元，預估目標價為147.68元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|9.34
|11.8
|13.2
|最低值
|8.03
|9.22
|10.15
|平均值
|8.63
|10.21
|11.64
|中位數
|8.52
|10.06
|11.59
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|110,296,000
|122,948,000
|136,962,000
|最低值
|107,719,000
|116,153,000
|123,754,000
|平均值
|109,138,880
|119,746,870
|130,503,450
|中位數
|109,472,000
|119,523,000
|130,648,900
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.93
|3.15
|3.76
|3.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|95,257,451
|67,229,599
|62,648,731
|62,239,582
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。