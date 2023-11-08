鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至13.99元，預估目標價為345元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2023年EPS預估：中位數由13.99元上修至13.99元，其中最高估值15.8元，最低估值11.54元，預估目標價為345元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|15.8
|18.83
|24.42
|最低值
|11.54
|15.59
|16.81
|平均值
|14.02
|16.99
|21.05
|中位數
|13.99
|17.08
|21.91
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|13,170,000
|16,021,000
|18,563,000
|最低值
|11,979,000
|14,140,000
|15,742,000
|平均值
|12,828,470
|14,860,840
|16,779,050
|中位數
|13,003,000
|14,641,180
|16,032,140
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|14.68
|13.12
|12.88
|11.71
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,856,991
|14,257,907
|12,214,199
|10,247,561
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。