睿生光電與屏科大強化產學合作 布局毛孩醫療市場

群創 (3481-TW) 旗下睿生光電 (6861-TW) 今 (7) 日宣布，與國立屏東科技大學共同發表三年產學合作成果，雙方也續簽產學合作備忘錄，深化夥伴關係，持續推動研發創新，加強未來關鍵核心技術能量。

睿生總經理李志聖表示，睿生 X 光平板感測器解決方案除了應用於一般醫療診斷外，更加拓展多元場域應用，跨足非人體醫療檢測場域，包含寵物市場、工業應用領域等。

李志聖表示，近年寵物市場蓬勃發展，透過深耕 X 光醫療為基礎，攜手屏科大獸醫學術專業，成功將創新技術落地於寵物醫療場域，過去睿生與屏科大已合作多年，持續深化合作，加速培育產學研專業人才。

睿生表示，結合屏科大頂尖學術研究，擴大產學合作計畫，包含升級建構「獸醫用 AI 醫學影像分析模型開發」，輔助獸醫朝向精準醫療趨勢，接軌智慧醫療。

包括開發 AI 題目如輔助型 AI、診斷型 AI，包括大腿骨變形程度判斷、關節炎偵測等，並優化「Veticle 獸醫影像雲平台」，運用科技打造產學研界溝通平台，完善獸醫臨床病例知識管理系統。

睿生與屏科大今日也發表過續三年產學合作的四大成果：第一，收集累積逾 1.5 萬筆 X 光影像，建立台灣最大「獸醫 AI 影像資料庫」；第二，透過分析拍攝 X 光參數與獸醫診斷疾病資訊，建構獸醫「動物病症拍攝參數的標準化」，大幅提升臨床運用與研究。

第三，「開發獸醫用 AI 醫學影像分析模型」，透過心臟椎體指數比值 (VHS) 的 AI 模型，精準揪出寵物病灶；第四，國內首創教科書等級─「寵物 X 光標準擺位指引」，依獸醫師臨床拍攝需求，制訂常用擺位獲取標準醫療影像，以輔助獸醫師診斷。