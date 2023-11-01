罕見！美國半數航母都出動了

美國海軍學會網站周一（30 日）表示，在美軍現役 11 艘航母中，有五艘航母處於部署狀態，寫下近年來美國航母出動率新高。

美國海軍學會網站發布的「美國海軍艦艇分布報告」顯示，處於部署狀態的五艘航母，分別是「福特號」、「艾森豪號」、「雷根號」、「卡爾文森號」及「華盛頓號」，其中四艘都位於全球熱點海域。

時值以巴戰爭爆發，美國海軍最先進的「福特號」在東地中海巡邏，威懾可能捲入地區衝突的伊朗等國。「艾森豪號」於 10 月 14 日從美國東海岸出發，目前已進入地中海中部，預定將前往海灣地區，對伊朗實施「貼身」威懾。

美國在西太平洋也部署了兩艘航母。「雷根號」於 10 月 26 日穿過巴士海峽，進入南海，目前停靠在菲律賓馬尼拉灣。

「卡爾文森號」於 10 月 12 日從美國西海岸聖地牙哥海軍基地出發，一路向西，目前已進入西太平洋區域。值得注意的是，在美軍部署的五艘航母中，「卡爾文森號」是唯一搭載 F-35C 隱形艦載戰鬥機的航母。

此外，位於美國東海岸的「華盛頓號」也處於部署狀態。從 2017 年進廠開始，「華盛頓號」進入船廠，進行中期大修和更換核燃料，原計劃耗費四年時間，但受疫情影響，加上人力不足，維修工作實際耗費了近六年。

今年 5 月，「華盛頓號」開始出海測試，預計下一步將前往日本，接替「雷根號」，執行前沿部署任務。

接受《環球時報》採訪的軍事專家表示，各國航母部署通常有所謂「三三制」原則，即 1/3 航母處於海上部署狀態、1/3 在船廠維修、1/3 進行訓練。

目前部分美國航母的艦齡已接近半世紀，加上美國造船業持續衰退，導致維護周期經常延長。因此，美國海軍現役 11 艘航母中，實際部署的通常只有兩、三艘，這次美軍同時有五艘航母出海，相情況當罕見。

專家表示，當前美國航母這種高出動率狀態不會長時間持續。受多方面因素影響，近年來美國可用航母數量「捉襟見肘」。

美國海軍承認，近年來多次出現「全球範圍內沒有可立即部署的美國航母」，2018 年這種「美國航母空窗期」持續時間長達 22 天。就連美國重點關注的西太平洋和中東地區，也經常出現「美國航母戰力空白」。

例如，「艾森豪號」這次前往海灣地區，是自 2021 年美國從阿富汗撤軍以來首次抵達該地區的美國航母。

