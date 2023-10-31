遠航控民航局涉違法亂紀有具體事證 將追究法律責任

遠東航空今 (31) 日發布聲明指出，民航局涉嫌違法亂紀對遠航撤照驚爆出現最新具體事證，昨日向台北高等法院陳報民航局不法情事，後續將追究民航局官員變造公文書的刑事及行政責任。

遠航認為，遠航被撤照、前董事長張綱維被起訴掏空自己獨資的遠航公司，是幕後存在居心險惡的陰謀，且民航局公然行使經過變造公文書作為法院呈堂證據，僅是盤根錯節陰謀的冰山一角，將追究民航局官員變造公文書的刑事及行政責任。

遠航說明，在台北高等行政法院聲請再審程序中，發現民航局提呈法院作為證據，於 108 年 12 月 12 日民航局召開的｢遠東航空財務異常狀況監控小組第 7 次會議會議記錄｣、｢遠東航空財務異常狀況監控小組第 7 次會議及因應小組第 1 次會議記錄｣內容高度雷同，包括會議時間、出席人員簽名、討論事項等。

遠航發重話認為，進一步比對發現，此為民航局欲置遠航於死地，不惜違法變造公文書。

遠航指出，變造版增加｢沒有錢了｣、｢… 對對，錢沒有進來｣，寥寥數字卻在後續遠航的行政訴訟中造成關鍵的負面作用，讓法官誤認遠航無資金挹注而停業，判決遠航敗訴。

另民航局原版記載：與其將｢資金｣用於油料費用，不如先用於協助旅客簽轉其他航空公司；變造為與其將｢離島居民票價補貼款｣用於油料費用，不如先用於協助旅客簽轉其他航空公司，遠航指控，民航局明顯是將遠航尋求｢資金｣挹注的努力故意抹滅。