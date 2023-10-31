中國大基金二期再度出手 人民幣390億 聯合增資長鑫新橋

時隔兩個月，中國國家集成電路產業投資基金二期（俗稱大基金二期）再次出手，聯手合肥鑫益合升科技合夥企業等，向長鑫新橋存儲技術公司增資人民幣（下同）390 億元。

據《科創板日報》報導，工商信息顯示，10 月 26 日大基金二期注資 145 億元，入股長鑫新橋，持股比率為 33.14%。

與大基金二期一同注資的，還有合肥鑫益合升，出資額從 6.5 億元增至 146 億元，持股比重為 33.28%。

長鑫芯安（合肥）企業管理合夥企業也新增注資 103.96 億元，總出資額達到 147 億元，持股比率為 33.57%。

自此，大基金二期聯手合肥鑫益合升等向長鑫新橋增資 390 億元，長鑫新橋註冊資本從 50 億元增至 439.24 億元。

長鑫新橋有何來頭，讓大基金二期和其他兩家股權基金豪擲百億？一位半導體產業人士在周一（30 日）表示，這是存儲器基地項目。「2019 年，合肥市政府與長鑫存儲技術有限公司、華僑城集團有限公司、北方華創科技集團股份有限公司等簽署，一同打造合肥長鑫集成電路製造基地。」

上述項目總投資額超過 2,200 億元，地點在合肥空港經濟示範區，主要圍繞長鑫存儲項目，布局上下游供應鏈配套。其中最重要的一部分，是長鑫 12 英寸存儲器晶圓製造基地項目，總投資金額為 1,500 億元，是安徽省單體投資最大的工業項目。

股權穿透進一步顯示，注資的合肥鑫益合升、長鑫芯安，與安徽、合肥關係密切，兩檔基金背後的股東，均有合肥市國資委，以及安徽省國資委的身影。

在合肥長鑫集成電路製造基地簽約前一天，長鑫存儲內存晶片自主製造項目正式投產，10 納米級第一代 8Gb DDR4 首度亮相，一期設計產能每月 12 萬片晶圓。

上述產業人士表示，一期項目已經達產，二期項目正在啟動擴產中，但具體產能要看官方公布的消息。目前長鑫存儲官網並未公布相關訊息。