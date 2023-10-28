〈貴金屬盤後〉避險需求激增 金價睽違逾兩個月攻上2000美元 

黃金期貨周五 (27 日) 重返每盎司 2000 美元整數關卡以上，是兩個月來首見，反映投資人在擔憂以色列對加薩走廊發動全面地面攻勢、驅除巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 (Hamas) 之際，尋求避險。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤上漲 1.10 美元或 0.05%，報每盎司 1998.50 美元，盤中最高曾漲至 2017.70 美元。

電子盤交易時段，黃金期貨攀升到每盎司 2017.85 美元，當日漲幅擴大為 20.45 美元或 1.02%。

黃金現貨價上漲 22.24 美元或 1.1%，報每盎司 2007.13 美元，盤中最高漲至 2009.41 美元。

黃金現貨本周共上漲 1.4%。

黃金期貨收盤後的大漲，主要是因為交易員對中東衝突最新發展的回應。在美國等世界強權斡旋下，以哈衝突仍找不到解決方案，路透報導，哈瑪斯一名官員用以國停火作為釋放加薩人質的條件，以色列則正在準備發動地面攻擊，美國、阿拉伯國家則敦促以國暫緩，避免傷亡人數成倍數增加、並導致衝突升級。

紐約能源避險基金 Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，現況一言以蔽之就是「混亂」，每個市場的交易員可能都適用。據他所知，沒有一個人知道這件事會如何發展，每個人都為了各個最新消息而奔波。

Kilduff 說：「對波動性 (volatility) 交易者來說，這是個忙碌的日子。」

SKCharting.com 首席技術策略師 Sunil Kumar Dixit 說：「現貨黃金明確突破 1998 美元的水平阻力，並觸及 2009 美元，下一個重大關卡將是 2050 到 2075 美元之間。現貨黃金的立即支撐也隨之走高，變成 1990-1980 美元。」

以色列夜間對加薩發動迄今最大的地面攻勢，以國總理內唐亞胡 (Benjamin Netanyahu) 表示，以色列軍隊仍準備發動全面地面攻擊。

以哈爆發衝突至今已過三周，雖然目前全面的地面攻擊仍在各國緊密斡旋下暫時擱置，但伊朗加入戰爭的威脅，似乎隨著日子一天一天過去而愈來愈大。伊朗是全球第五大產油國。

美國周五下令空襲敘利亞兩處設施，以報復親伊朗民兵頻頻襲擊中東美軍基地，伊朗外交部長 Hossein Amirabdollahian 出面警告，美國「將無法從這場大火中倖免」。

另一方面，埃及紅海近以色列的小鎮周五遭發射物擊中，導致多人受傷，顯示以哈衝突可能擴大到中東其他地方的風險。