鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至26.05元，預估目標價為1815元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對創意(3443-TW)做出2023年EPS預估：中位數由25.32元上修至26.05元，其中最高估值28.29元，最低估值23.81元，預估目標價為1815元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 28.29 39.11 51.5
最低值 23.81 29.62 43.41
平均值 26.19 35.8 48.13
中位數 26.05 36.37 49.64

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 27,414,840 37,207,000 58,134,740
最低值 25,816,000 30,130,000 39,223,970
平均值 26,384,380 33,824,050 44,599,830
中位數 26,255,880 34,169,000 42,709,470

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.69 10.9 6.34 4.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		 24,039,671 15,107,915 13,569,441 10,710,068

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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