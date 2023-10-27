終結連十藍 9月景氣燈號轉黃藍燈

國發會今 (27) 日公布 9 月景氣對策信號綜合判斷分數為 17 分，較上月增加 2 分，終結連續 10 個月的藍燈，轉為黃藍燈。國發會表示，主要受惠 AI 商機及科技新品備貨需求挹注，同時指標持續上升顯示國內景氣逐漸改善。

國發會 9 月景氣對策信號，綜合判斷分數為 17 分；景氣領先指標續呈下滑，同時指標持續上升，顯示國內景氣逐漸改善，但仍須觀察後續變化。

受惠 AI 商機及科技新品備貨需求挹注，9 月出口燈號轉為綠燈，生產、銷售減幅也持續收斂，製造業營業氣候測驗點則轉為黃藍燈；內需部分，勞動市場維持穩定，零售及餐飲業營業額雙創歷年同月新高，顯示消費動能仍穩健。

展望未來，AI 等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入年底銷售旺季，可望挹注出口動能；投資方面，半導體廠商維持先進製程投資，綠電設施持續建置，政府也加大公共建設執行力道，擴增公共建設、科技發展與淨零轉型預算規模，均有助激勵投資。

消費方面，就業情勢仍穩定，加上政府持續推動各項減輕負擔措施，以及明年基本工資調升，將提高民眾可支配所得，消費動能可望延續。

整體而言，國發會認為，國內經濟可望緩步回升，但全球通膨反覆，歐美升息遞延效應發酵，加以地緣政治風險升溫，對全球經貿影響仍須關注。

